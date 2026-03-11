पटना NEET छात्रा रेप-मौत केस: हॉस्टल मालिक को नहीं मिली जमानत, जानिए CBI ने कोर्ट से क्या कहा

पटना में नीट छात्रा रेप-मौत मामले में पॉक्सो कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में जेल में बंद शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में गुरुवार (12 मार्च) को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई होगी।