‘देश को फिर से लाइन में खड़ा…’, RJD ने केंद्र को घेरा; LPG के दाम बढ़ने पर उठाए सवाल

राजद प्रवक्ता कंचना यादव ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सप्लाई रुकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने चुपचाप सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। कंचना यादव ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल अचानक बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट और प्रबंधन दोनों बिगड़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी जिम्मेदार मंत्री सामने आकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। जनता को जो भी जानकारी मिल रही है, वह सिर्फ सूत्रों के हवाले से मिल रही है।