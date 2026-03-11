‘नीतीश का राज्य सभा जाना, श्री राम के अयोध्या छोड़ने जैसा…’ समृद्धि यात्रा में भावुक हुईं विधायक; भगवान से कर दी सीएम की तुलना

जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया। उनका नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में एजुकेशन, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब था। बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं था। नीतीश कुमार ने आगे कहा, 'जब वो (लालू यादव) खुद गड़बड़ किए और जेल जाने की नौबत आई, तो अपनी पत्नी (राबड़ी देवी) को मुख्यमंत्री बना दिया। उन लोगों ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा।' उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में जंगल राज खत्म करके लॉ का राज कायम किया है।