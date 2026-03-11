15 साल की छात्रा, 30 का दिव्यांग प्रेमी… फोन पर हुए प्यार के लिए छोड़ा घर; 2 साल बाद गोद में बच्चा लेकर लौटी लड़की

Bihar News: बिहार के भोजपुर जिले के नवादा थाना इलाके से दो साल पहले लापता हुई नाबालिग लड़की की गुत्थी सुलझ गई है। दोनों पैरों से दिव्यांग एक युवक पांचवीं क्लास की नाबालिग लड़की को अपनी मीठी-मीठी बातों में फंसाकर दिल्ली ले गया। वहां उसने उससे शादी की और दो साल तक उसके साथ रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी दो साल बाद होली पर गोद में बच्चा लेकर गांव लौटा। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नाबालिग लड़की को उसके नवजात बच्चे के साथ उसके परिवार को सौंप दिया गया है।