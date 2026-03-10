‘निशांत कुमार को बनाया जाए CM’, जदयू के 14 युवा विधायकों ने उठाई मांग, बनाई ‘टीम निशांत’

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार
Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्य सभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, जिसके बाद से पटना के सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा। चर्चा है कि पहली बार कोई बीजेपी नेता सीएम बन सकता है। एलजेपी (आर) के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग की है। इस बीच, जेडीयू के अंदर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्हें सीएम बनाए जाने के लिए आवाजें उठने लगी हैं।
पटना में जेडीयू विधायक रुहेल रंजन के घर पर हुई एक अहम मीटिंग में पार्टी के 14 युवा विधायकों ने एकमत होकर निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की। मीटिंग में शामिल विधायकों ने खुद को टीम निशांत बताते हुए कहा कि वे भविष्य में निशांत कुमार की लीडरशिप में काम करना चाहते हैं।
मीटिंग के दौरान, विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है और अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। इन विधायको का मानना है कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो विकास का रास्ता बनाया है, उसे सिर्फ निशांत कुमार ही आगे बढ़ा सकते हैं। MLA रुहेल रंजन ने साफ कहा कि भविष्य में निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा जेडीयू MLA चाहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप धीरे-धीरे नई पीढ़ी के हाथों में जाए।
मीटिंग में, MLA शुभानंद मुकेश ने निशांत कुमार को नीतीश कुमार का वर्जन 2 बताया और कहा कि वह टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के नए नजरिए से बिहार को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार में अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाने की क्षमता है।
इस बीच, MLA समृद्ध वर्मा ने कहा कि निशांत कुमार वह चेहरा हैं जो भविष्य में बिहार की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे सकते हैं। चेतन आनंद ने तो यहां तक कहा कि निशांत अब बिहार की मांग बन गए हैं और जनता उन्हें अपनाने को तैयार है। नचिकेता और विशाल ने दावा किया कि वे मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और अपनी बात कह चुके हैं, निशांत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
मीटिंग में मौजूद विधायकों ने खुद को 'टीम निशांत' बताते हुए कहा कि वे भविष्य में उनके नेतृत्व में राजनीति करना चाहते हैं। विधायकों ने कहा कि 2030 का चुनाव भी निशांत कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि निशांत कुमार नीतीश कुमार की लोकप्रियता और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सही नेता हैं।
विधायकों ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव '2025 से 30 तक फिर से नीतीश' नारे के तहत लड़ा गया था। उन्होंने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया और NDA को भारी बहुमत दिया। ऐसे में पार्टी के अंदर नई पीढ़ी चाहती है कि निशांत कुमार को उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे लाया जाए।
विधायकों की इस मांग के बीच निशांत कुमार ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। सोमवार को अपनी मां (दिवंगत मंजू सिन्हा) की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद निशांत ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। निशांत ने कहा, 'मैं बिहार को करीब से समझना चाहता हूं और लोगों से सीधे बातचीत करना चाहता हूं। इसके लिए जल्द ही पूरा शेड्यूल तैयार किया जाएगा।'
जब पत्रकारों ने निशांत कुमार से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुरा दिए। हालांकि, राजनीति में उनकी यह मुस्कान बहुत कुछ कहती है। जानकारों का कहना है कि निशांत का जिलों का दौरा असल में उनके लॉन्च की तैयारी है, ताकि वह खुद को जमीनी नेता के तौर पर स्थापित कर सकें।
