‘निशांत कुमार को बनाया जाए CM’, जदयू के 14 युवा विधायकों ने उठाई मांग, बनाई ‘टीम निशांत’

मीटिंग के दौरान, विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है और अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। इन विधायको का मानना ​​है कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो विकास का रास्ता बनाया है, उसे सिर्फ निशांत कुमार ही आगे बढ़ा सकते हैं। MLA रुहेल रंजन ने साफ कहा कि भविष्य में निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा जेडीयू MLA चाहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप धीरे-धीरे नई पीढ़ी के हाथों में जाए।