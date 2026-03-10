10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘निशांत कुमार को बनाया जाए CM’, जदयू के 14 युवा विधायकों ने उठाई मांग, बनाई ‘टीम निशांत’

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के बाद पार्टी के युवा विधायकों ने न सिर्फ टीम निशांत बनाई है, बल्कि खुले तौर पर मांग की है कि नीतीश कुमार की विरासत अब उनके बेटे निशांत कुमार को मिलनी चाहिए।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 10, 2026

bihar politics, nishant kumar, bihar news

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्य सभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, जिसके बाद से पटना के सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा। चर्चा है कि पहली बार कोई बीजेपी नेता सीएम बन सकता है। एलजेपी (आर) के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग की है। इस बीच, जेडीयू के अंदर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्हें सीएम बनाए जाने के लिए आवाजें उठने लगी हैं।

पटना में जेडीयू विधायक रुहेल रंजन के घर पर हुई एक अहम मीटिंग में पार्टी के 14 युवा विधायकों ने एकमत होकर निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की। मीटिंग में शामिल विधायकों ने खुद को टीम निशांत बताते हुए कहा कि वे भविष्य में निशांत कुमार की लीडरशिप में काम करना चाहते हैं।

निशांत को CM बनाने की मांग

मीटिंग के दौरान, विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है और अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। इन विधायको का मानना ​​है कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो विकास का रास्ता बनाया है, उसे सिर्फ निशांत कुमार ही आगे बढ़ा सकते हैं। MLA रुहेल रंजन ने साफ कहा कि भविष्य में निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा जेडीयू MLA चाहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप धीरे-धीरे नई पीढ़ी के हाथों में जाए।

निशांत को नीतीश का वर्जन 2 बताया

मीटिंग में, MLA शुभानंद मुकेश ने निशांत कुमार को नीतीश कुमार का वर्जन 2 बताया और कहा कि वह टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के नए नजरिए से बिहार को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार में अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाने की क्षमता है।

इस बीच, MLA समृद्ध वर्मा ने कहा कि निशांत कुमार वह चेहरा हैं जो भविष्य में बिहार की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे सकते हैं। चेतन आनंद ने तो यहां तक ​​कहा कि निशांत अब बिहार की मांग बन गए हैं और जनता उन्हें अपनाने को तैयार है। नचिकेता और विशाल ने दावा किया कि वे मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और अपनी बात कह चुके हैं, निशांत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।

'टीम निशांत' का दावा

मीटिंग में मौजूद विधायकों ने खुद को 'टीम निशांत' बताते हुए कहा कि वे भविष्य में उनके नेतृत्व में राजनीति करना चाहते हैं। विधायकों ने कहा कि 2030 का चुनाव भी निशांत कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि निशांत कुमार नीतीश कुमार की लोकप्रियता और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सही नेता हैं।

विधायकों ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव '2025 से 30 तक फिर से नीतीश' नारे के तहत लड़ा गया था। उन्होंने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया और NDA को भारी बहुमत दिया। ऐसे में पार्टी के अंदर नई पीढ़ी चाहती है कि निशांत कुमार को उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे लाया जाए।

निशांत कुमार का मिशन

विधायकों की इस मांग के बीच निशांत कुमार ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। सोमवार को अपनी मां (दिवंगत मंजू सिन्हा) की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद निशांत ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। निशांत ने कहा, 'मैं बिहार को करीब से समझना चाहता हूं और लोगों से सीधे बातचीत करना चाहता हूं। इसके लिए जल्द ही पूरा शेड्यूल तैयार किया जाएगा।'

CM पद के सवाल पर निशांत की मुस्कान

जब पत्रकारों ने निशांत कुमार से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुरा दिए। हालांकि, राजनीति में उनकी यह मुस्कान बहुत कुछ कहती है। जानकारों का कहना है कि निशांत का जिलों का दौरा असल में उनके लॉन्च की तैयारी है, ताकि वह खुद को जमीनी नेता के तौर पर स्थापित कर सकें।

ये भी पढ़ें

‘मां ने संबंध बनाने से किया मना, इसलिए बेटे को मार डाला…’ हाथ-पैर काटकर जमीन में दफनाया, हत्या के आरोपी ने कबूला जुर्म
मुजफ्फरपुर
bihar news, muzaffarpur news, crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

political news

Published on:

10 Mar 2026 11:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / ‘निशांत कुमार को बनाया जाए CM’, जदयू के 14 युवा विधायकों ने उठाई मांग, बनाई ‘टीम निशांत’

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पवन सिंह के सपोर्ट में उतरे खेसारी लाल यादव, बोले- बुरा तो लगता है, वो 18 साल से सेवा कर रहे, फिर भी...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव
पटना

Recall: जिस रैली को बता दिया था बेकार, उसी से खुला था नीतीश के सीएम बनने का रास्ता

Nitish story, Hwo Nitish parted away from Lalu, Kurmi Chetna Rally
राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान तनाव को ठगों ने बनाया हथियार, दोस्त बनकर युवक को लगाया चूना

cyber crime, cyber fraud, cyber attack, crime news, cyber crime news
पटना

राज्य सभा जाने से पहले फिर निकले नीतीश कुमार, 5 दिन में 10 जिलों का करेंगे दौरा

पटना में विकास कार्यों का जायजा लेते सीएम नीतीश कुमार
पटना

'अभी नीतीश ही हैं CM…' चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर बोले मंत्री संजय पासवान

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.