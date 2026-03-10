राज्य सभा जाने से पहले विकास का हिसाब; नीतीश कुमार आज से शुरू करेंगे वो काम, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद!

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी में समृद्धि यात्रा शुरू की थी। उस दौरान उन्होंने कई जिलों का दौरा किया था। हालांकि, फरवरी में विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने की वजह से उनका दौरा रोकना पड़ा था। अब, बजट सेशन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से बाकी जिलों के दौरे पर निकल रहे हैं। इस दौरान, वह उन परियोजनाओं का फीडबैक लेंगे जिनका शिलान्यास उन्होंने चुनाव से पहले अपनी प्रगति यात्रा के दौरान किया था।