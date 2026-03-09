‘चिराग होंगे बिहार के नए सरताज…’ पोस्टर से पटा पटना; नीतीश के दिल्ली जाने से पहली ही एक्टिव हुई लोजपा

Bihar Politics: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पोस्टरों ने एक बार फिर पटना की सड़कों पर हलचल मचा दी है। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पोस्टरों ने NDA के अंदर होने वाली भविष्य की उठापटक को सबके सामने ला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने की आधिकारिक पुष्टि और उनके नामांकन के बाद, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स गोलचक्कर, डाक बंगला चौराहा और गांधी मैदान जैसे इलाकों में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर लगाए हैं।