Video: नीतीश का अनुभव, निशांत कुमार की ऊर्जा… JDU ने जारी किया वीडियो; बिहार के भविष्य को लेकर किए ये बड़े दावे

JDU की ओर से जारी वीडियो में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में राज्य ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वीडियो में यह भी कहा गया है कि नई पीढ़ी अब इस विकास के सफर को आगे बढ़ाने की जीमेदारी उठाएगी। पार्टी के अनुसार, निशांत कुमार की एनर्जी और नई सोच बिहार को विकास के अगले लेवल पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।