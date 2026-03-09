Video: नीतीश का अनुभव, निशांत कुमार की ऊर्जा… JDU ने जारी किया वीडियो; बिहार के भविष्य को लेकर किए ये बड़े दावे

निशांत कुमार का सदस्यता समारोह (फोटो- X@jdu)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज बिहार की राजनीति में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। निशांत ने न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड (JDU) की प्राथमिक सदस्यता ली, बल्कि पार्टी ने उन्हें बिहार के भविष्य के निर्माता के तौर पर भी प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। सदस्यता समारोह के तुरंत बाद, जेडीयू ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि बिहार का विकास अब एक नई दिशा लेगा।
जेडीयू द्वारा जारी किए गए वीडियो में पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को हाईलाइट किया गया है। वीडियो का मुख्य मैसेज यह है कि नीतीश के अनुभव और निशांत की एनर्जी से बिहार विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि बिहार अब एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा है।
वीडियो में निशांत कुमार की सादगी, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और उनकी इंटेलिजेंस को राज्य के लिए एक बड़ी संपत्ति के तौर पर दिखाया गया है। पार्टी का दावा है कि निशांत के नेतृत्व में बिहार का विकास का सफर अब और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।
JDU की ओर से जारी वीडियो में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में राज्य ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वीडियो में यह भी कहा गया है कि नई पीढ़ी अब इस विकास के सफर को आगे बढ़ाने की जीमेदारी उठाएगी। पार्टी के अनुसार, निशांत कुमार की एनर्जी और नई सोच बिहार को विकास के अगले लेवल पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।
निशांत कुमार रविवार को पटना में पार्टी ऑफिस में हुए एक बड़े समारोह में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राशतीरिय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की टोपी पहनाई और सदस्यता दिलाई, जबकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। इस मौके पर मौजूद हज़ारों कार्यकर्ताओं के जयकारों से ऑफिस गूंज उठा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह और जमा खान समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे।
सदस्यता लेने के बाद, निशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'मैं यहां कोई पद मांगने नहीं आया हूं। मुझे अपने पिता पर गर्व है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में बिहार में जो बदलाव लाए हैं, दुनिया उस बदलाव की मिसाल देती है। मेरा एकमात्र लक्ष्य अपने पिता के संकल्प को पूरा करना और बिहार को विकसित राज्यों में सबसे आगे ले जाना है।'
पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि निशांत के मन में किसी के लिए कोई नफरत या द्वेष नहीं है। वह एक साफ इमेज और एक मजबूत, युवा सोच के साथ राजनीति में आए थे। कार्यकर्ताओं का मानना है कि निशांत के आने से पार्टी को जमीनी स्तर पर वह ताकत मिलेगी जिसकी वह लंबे समय से मांग कर रही थी।
निशांत कुमार ऐसे समय में शामिल हो रहे हैं जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इसलिए, बिहार की राजनीति में इस बात की अटकलें हैं कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार को सरकार या संगठन में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ सीनियर नेताओं ने तो उन्हें बिहार का भविष्य और नई सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर भी देखना शुरू कर दिया है।
