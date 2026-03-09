8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘आपके बिना अधूरा…’ पहली पत्नी की बरसी पर छलका पवन सिंह का दर्द, दूसरी बीवी बोलीं- मुझे आपकी जगह…

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम देवी की पुण्यतिथि पर एक इमोशनल पोस्ट के साथ उन्हें याद किया और खुद को उनके बिना अधूरा बताया। इस मौके पर पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के एक पोस्ट ने हलचल मचा दी।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 08, 2026

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

Pawan Singh (सोर्स: X)

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी पहली पत्नी नीलम देवी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल होकर याद किया। 8 मार्च पवन सिंह के लिए एक काला दिन है, क्योंकि 2015 में इसी दिन उनकी पहली पत्नी हमेशा के लिए गुजर गई थीं। इस मौके पर पवन सिंह ने अपना दुख शेयर किया, वहीं उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी एक पोस्ट किया, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।

पवन सिंह ने क्या लिखा ?

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी पहली पत्नी नीलम देवी की एक फोटो पोस्ट की, जिस पर लिखा था, स्वर्गीय नीलम देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फोटो के साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा, उससे उनके फैंस की आंखों में आंसू आ गए। पवन ने लिखा, 'मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, अधूरा रहूंगा...।' इस एक लाइन के मैसेज में, पवन सिंह ने नीलम के जाने से अपनी जिंदगी में आए खालीपन को जाहिर किया। पवन ने कई बार सबके सामने माना है कि नीलम सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनके लिए देवी थीं।

दूसरी पत्नी ने क्या कहा?

पवन सिंह के इमोशनल पोस्ट के बीच, उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर कीं, लेकिन उनके शब्दों में एक अलग ही दर्द था। नीलम को श्रद्धांजलि देते हुए ज्योति ने लिखा, 'आप जहां भी हों, भगवान अपने चरणों में स्थान दें। मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि आपकी जगह मुझे कभी दी ही नहीं गई।'

ज्योति ने साफ तौर पर कहा कि पवन सिंह के दिल में नीलम की जगह इतनी अहम थी कि किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। गौरतलब है कि पवन और ज्योति के बीच अभी तलाक का केस चल रहा है।

सालगिरह की शुभकामनाएं और तलाक की लड़ाई

हैरानी की बात यह है कि दो दिन पहले ही ज्योति सिंह ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर पवन सिंह के साथ एक बेहद रोमांटिक पुरानी फोटो शेयर की थी और उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। एक तरफ प्यार का इजहार और दूसरी तरफ यह अफसोस कि उन्हें कभी पहली पत्नी की जगह नहीं मिली। पवन और ज्योति का यह रिश्ता आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।

नीलम की मौत और पुराना विवाद

पवन सिंह और नीलम की शादी 2014 में बड़े धूमधाम से हुई थी। लेकिन, शादी के ठीक तीन महीने बाद, 8 मार्च 2015 को नीलम ने मुंबई के एक उपनगर अंबोली में पवन सिंह के फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय पवन सिंह शूटिंग में व्यस्त थे। उस वक्त पवन की भाभी ने बताया था कि पवन अपने काम के कमिटमेंट्स के कारण नीलम को समय नहीं दे पा रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थीं। इस घटना से पवन सिंह बहुत टूट गए थे और वह लंबे समय तक विवादों में घिरे रहे।

पवन और ज्योति का उलझा हुआ रिश्ता

पवन सिंह की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। नीलम की मौत के तीन साल बाद, पवन ने 6 मार्च, 2018 को बलिया में ज्योति सिंह से शादी की। 2022 में, ज्योति ने पवन पर मारपीट, हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती अबॉर्शन का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। ज्योति ने यह भी दावा किया कि एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ पवन का रिश्ता उनकी शादी में तनाव का एक बड़ा कारण था।

ये भी पढ़ें

‘तुम मेरी कास्ट की नहीं…’ 4 बार कराया अबॉर्शन, 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो घर से निकाला, शादी का झांसा देकर 7 साल तक किया शोषण
दरभंगा
sexual assualt, love affair, bihar news, bihar crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

Bihar news

Published on:

08 Mar 2026 06:51 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘आपके बिना अधूरा…’ पहली पत्नी की बरसी पर छलका पवन सिंह का दर्द, दूसरी बीवी बोलीं- मुझे आपकी जगह…

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंदिर, मजार और जेपी को नमन! राजनीति में कदम रखते ही पिता नीतीश के नक्शे-कदम पर निशांत कुमार

bihar news, bihar politics
पटना

'पापा, मैं जान दे दूंगी पर ये शादी नहीं करूंगी…' स्टेज पर खड़ा रहा दूल्हा, परिवार समेत फरार हुई दुल्हन

पटना

नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने पर निशांत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हम उनके फैसले...

Nitish Kumar, Nishant Kumar,
पटना

नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री!

Nitish Kumar and his son Nishant
राष्ट्रीय

नीतीश के बेटे निशांत ने जॉइन की JDU, कार्यकर्ताओं ने लगाए बिहार का CM कैसा हो... के नारे

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.