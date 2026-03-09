‘आपके बिना अधूरा…’ पहली पत्नी की बरसी पर छलका पवन सिंह का दर्द, दूसरी बीवी बोलीं- मुझे आपकी जगह…

पवन सिंह और नीलम की शादी 2014 में बड़े धूमधाम से हुई थी। लेकिन, शादी के ठीक तीन महीने बाद, 8 मार्च 2015 को नीलम ने मुंबई के एक उपनगर अंबोली में पवन सिंह के फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय पवन सिंह शूटिंग में व्यस्त थे। उस वक्त पवन की भाभी ने बताया था कि पवन अपने काम के कमिटमेंट्स के कारण नीलम को समय नहीं दे पा रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थीं। इस घटना से पवन सिंह बहुत टूट गए थे और वह लंबे समय तक विवादों में घिरे रहे।