19 साल बाद बदलेगा नीतीश कुमार का पता! सीएम आवास छोड़ अब यहां रहेंगे सुशासन बाबू; जानें खासियत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति छोड़कर राज्य सभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सभा जाने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इस बीच, इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि CM पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार पटना में कहां रहेंगे, क्योंकि उन्हें 1 अणे मार्ग वाला अपना मौजूदा आवास खाली करना होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि CM पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसा होता है, तो वे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पड़ोसी बन जाएंगे।