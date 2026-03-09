ईशान किशन की परफॉर्मेंस से खुश हुए नीतीश, वर्ल्ड चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को दी बधाई, बोले- नाम किया रौशन…

T20 World Cup Final: रविवार रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जिसका 140 करोड़ देशवासियों को इंतजार था। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया और देश भर से खिलाड़ियों को बधाईयां मिलने लगीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इंडियन टीम को बधाई दी और खासकर बिहार के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन की तारीफ की।