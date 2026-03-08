नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने पर निशांत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हम उनके फैसले…

JDU ऑफिस के कर्पूरी ठाकुर ऑडिटोरियम में हुए इस प्रोग्राम में पार्टी के कई सीनियर नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान निशांत कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के लिए खुशी का मौका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि निशांत कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज और मांगों को सुनकर राजनीति में आने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए निशांत कुमार को धन्यवाद भी दिया।