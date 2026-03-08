जमीन से 20 मीटर नीचे आर्ट गैलरी! पटना में शुरू हुई भारत के पहले हेरिटेज टनल की खुदाई, जानिए क्या है खास

Heritage Tunnel: बिहार की राजधानी पटना में टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज को नई पहचान देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली हेरिटेज टनल के निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया। 542 करोड़ रुपये की लागत से बन रही लगभग 1.5 किमी लंबी यह टनल जमीन से लगभग 15 से 20 मीटर नीचे तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि यह भारत की पहली ऐसी टनल होगी जो दो बड़े म्यूजियम को जोड़ेगी और इसे अपने आप में एक आर्ट गैलरी के तौर पर डेवलप किया जाएगा।