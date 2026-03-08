8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जमीन से 20 मीटर नीचे आर्ट गैलरी! पटना में शुरू हुई भारत के पहले हेरिटेज टनल की खुदाई, जानिए क्या है खास

Heritage Tunnel: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 542 करोड़ की लागत से बनने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया। यह सुरंग बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ेगी और एक आर्ट गैलरी जैसी होगी।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 08, 2026

heritage tunnel, bihar news, पटना

पटना में हेरिटेज टनल के निर्माण की खुदाई शुरू

Heritage Tunnel: बिहार की राजधानी पटना में टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज को नई पहचान देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली हेरिटेज टनल के निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया। 542 करोड़ रुपये की लागत से बन रही लगभग 1.5 किमी लंबी यह टनल जमीन से लगभग 15 से 20 मीटर नीचे तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि यह भारत की पहली ऐसी टनल होगी जो दो बड़े म्यूजियम को जोड़ेगी और इसे अपने आप में एक आर्ट गैलरी के तौर पर डेवलप किया जाएगा।

CM ने पैदल जाकर किया इंस्पेक्शन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे और रिमोट बटन दबाकर टनल बोरिंग मशीन (TBM) को चालू किया। इस दौरान निर्माण स्थल और कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री लगभग 500 मीटर पैदल चले। अधिकारियों के बार-बार गाड़ी में बैठने के लिए कहने के बावजूद, मुख्यमंत्री ने पैदल ही टनल की गहराई और सेफ्टी स्टैंडर्ड का जायजा लेना पसंद किया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को टनल बनाने की पूरी प्रक्रिया, सेफ्टी स्टैंडर्ड और टेक्निकल बातों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट तय समय में पूरा हो और क्वालिटी बनी रहे।

हेरिटेज टनल क्यों खास है?

यह हेरिटेज टनल सिर्फ आवाजाही के लिए एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह भारत की पहली अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी के रूप में विकसित की जा रही है। इसकी कुछ खास बातें इसे वर्ल्ड-क्लास बनाती हैं।

मधुबनी पेंटिंग से सजी दीवारें: टनल की पूरी लंबाई (लगभग 1.5 km) में, बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग, म्यूरल, ऐतिहासिक कलाकृतियां और राज्य की सांस्कृतिक विरासत दीवारों पर दिखाई जाएंगी। इससे टनल खुद एक आर्ट गैलरी बन जाएगी, जिससे यहां आने वाले लोग बिहार की समृद्ध कला, संस्कृति और इतिहास को करीब से देख पाएंगे।

गोल्फ कार राइड: जो लोग 1.5 km पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए टनल के अंदर बैटरी से चलने वाली गोल्फ कारें उपलब्ध होंगी। दोनों सिरों पर मॉडर्न एलिवेटर और सीढ़ियां भी लगाई जाएंगी, जिससे बुज़ुर्ग और दिव्यांग लोग भी आसानी से आ-जा सकेंगे। टनल के अंदर का वातावरण पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड होगा, जिससे लोगों को किसी भी मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी।

सिंगापुर से टनल बोरिंग मशीन मंगाई गई

इस टनल की खुदाई के लिए एक लेटेस्ट टनल बोरिंग मशीन (TBM) का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मशीन जनवरी में सिंगापुर से मंगाई गई थी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की टेक्निकल मदद से इसे इंस्टॉल किया गया है। टनल की खुदाई जमीन के नीचे सुरक्षित और सही तरीके से की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े शहरों में मेट्रो और अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है।

मेट्रो रूट के नीचे से गुजरेगी टनल

इस टनल का सबसे मुश्किल हिस्सा नेहरू पथ (बेली रोड) के पास है। यहां, यह टनल पटना मेट्रो टनल को क्रॉस करेगी। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग के नजरिए से यह बहुत मुश्किल है। जहां म्यूज़ियम टनल जमीन से 15-20 मीटर नीचे होगी, वहीं इसके नीचे से गुजरने वाली मेट्रो टनल 29 मीटर की गहराई पर होगी। दोनों टनल के बीच लगभग 6.5 मीटर की सुरक्षित दूरी रखी जाएगी।

इन जगहों से गुजरेगी टनल

यह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी हेरिटेज टनल पटना शहर की कई खास जगहों के नीचे से गुजरेगी। इनमें पटना म्यूज़ियम, विद्यापति मार्ग, तारामंडल क्रॉसिंग, इनकम टैक्स राउंडअबाउट, पटना विमेंस कॉलेज और बिहार म्यूज़ियम शामिल हैं। टनल में आने-जाने के लिए एक खास एंट्री-एग्जिट बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसमें एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर और तीन लेवल का बेसमेंट होगा।

अभी, टूरिस्ट को बिहार म्यूज़ियम और पटना म्यूज़ियम के बीच आने-जाने के लिए भारी ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। यह टनल बन जाने के बाद, टूरिस्ट एक ही बार में दोनों म्यूज़ियम घूम सकेंगे।

ये भी पढ़ें

अमित शाह-सम्राट चौधरी की मीटिंग और निशांत की जेडीयू में एंट्री; क्या आज लिखी जाएगी बिहार के नए सीएम की पटकथा?
पटना
bihar politics, nishant kumar, bihar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Updated on:

08 Mar 2026 12:58 pm

Published on:

08 Mar 2026 12:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जमीन से 20 मीटर नीचे आर्ट गैलरी! पटना में शुरू हुई भारत के पहले हेरिटेज टनल की खुदाई, जानिए क्या है खास

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री!

Nitish Kumar and his son Nishant
राष्ट्रीय

नीतीश के बेटे निशांत ने जॉइन की JDU, कार्यकर्ताओं ने लगाए बिहार का CM कैसा हो... के नारे

bihar politics
पटना

लालू ने तेजस्वी को गढ़ा, मुलायम ने अखिलेश को तराशा, लेकिन नीतीश ने निशांत को... शिवानंद तिवारी ने खड़े किए सवाल

पटना

दोस्त ने युवती को मिलने बुलाया, फिर 10 साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप; 4 गिरफ्तार

Gang rape case
पटना

Bihar Politics: सीएम पद छोड़ने से पहले एक्टिव हुए नीतीश, 10 मार्च से सीमांचल-कोसी में ‘समृद्धि-प्रगति यात्रा’

Bihar News, Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar, JDU, Bihar Politics, Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha Elections,
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.