जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- मेरे पिता ने…

Bihar Politics: बिहार में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार (Nishant Kumar) की राजनीति में एंट्री हो गई है। रविवार को उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, JDU नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह और बिहार JDU अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। पार्टी के शामिल होने के बाद निशांत ने कहा कि मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिहार और देश के लिए मेरे पिता ने पिछले 20 सालों में जो किया है, मुझे उस पर गर्व है।