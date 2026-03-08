नीतीश के बेटे निशांत के जेडीयू में शामिल होने पर राजद की प्रतिक्रिया, तेजस्वी की भविष्यवाणी…

इसके साथ ही तिवारी ने नीतीश कुमार की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव के समय 'फिर से नीतीश' के नाम पर वोट मांगे गए और पांच सालों के नेतृत्व की बात की गई, तो फिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तिवारी ने आरोप लगाया कि यह सब कुर्सी की राजनीति का खेल है। उन्होंने आगे कहा कि जनता से किए वादों को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। निशांत के राजनीतिक सफर को लेकर सवाल किए जाने पर तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता विकास और वादों के आधार पर ही नेताओं का मूल्यांकन करती है। अगर कोई नया चेहरा राजनीति में आता है तो उसे भी जनता के सवालों का सामना करना होगा।