शादी में 22 हजार का दहेज मिलने पर तमतमा गए थे नीतीश कुमार, जानें फिर कैसे सुलझा मामला

नीतीश की जिद्द के सामने आखिरकार परिवार को झुकना पड़ा और उन्होंने फिर बिना दहेज के 22 फरवरी 1973 मंजू से शादी की। कहते है कि नीतीश अपनी पत्नी मंजू से बेहद प्रेम करते थे। साल 2007 में जब मंजू का निधन हुआ तो नीतीश ने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। पत्नी की पार्थिव देह को शमशान ले जाने तक पूरे रास्ते नीतीश रोते रहे थे जो उनकी पत्नी के प्रति उनके प्रेम को साफ दर्शाता है। बता दें कि सालों तक राजनीति का हिस्सा बने रहने के बाद भी नीतीश ने हमेशा अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा। उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की बातें कई बार सुर्खियों में आई लेकिन हमेशा यह सिर्फ बातों में ही बनी रही।