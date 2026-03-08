महिला दिवस पर पंजाब की मान सरकार ने किया बड़ा ऐलान, हर महीने खाते में आएंगे 1000 रुपये

राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दरअसल, इस योजना के तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।