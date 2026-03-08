Women’s Day: जब मौका मिला तो लिया बड़ा फैसला और आज बन गई सफल बिजनेसवुमेन

नीलम ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षा क्षेत्र से की। वह आगरा के आर्मी स्कूल में 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाया करती थीं, तब उनकी उम्र केवल 21 साल की थी। शादी के बाद वह दिल्ली आ गईं, पर्सनल लाइफ के साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अपग्रेड हुई। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर का रुख किया। वह आकाश इंस्टिट्यूट से जुड़ीं, जो शिक्षा और प्रबंधन दोनों का मिश्रण है। शिक्षा के प्रति प्यार और प्रबंधन का हुनर, नीलम के लिए यह जैसे कोई मुराद पूरी होने जैसा था। आकाश में उनकी रेपोर्टिंग सीधे एमडी को थी। उन्होंने ट्रांसपोर्ट से लेकर एजुकेशन तक आकाश इंस्टिट्यूट के हर वर्तिकल का कामकाज संभाला। उन दिनों आकाश में पढ़ने के लिए देश के की शहरों से बच्चे दिल्ली आया करते थे (अब आकाश की पहुंच देश के अधिकांश हिस्सों में है)। इन बच्चों के लिए दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था के चुनौती थी। बच्चों के पैरेंट्स ने आकाश इंस्टिट्यूट से कोई ऐसी व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जहां बच्चों को pg की परेशानियों से दो-चार न होना पड़े। वह अपना पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर लगा सकें। हालांकि, प्रबंधन ऐसी किसी व्यवस्था के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह उसके लिए एक नया सिरदर्द हो सकता था।