OPINION COLUMN: अगले जन्म मुझे ‘बिटिया’ ही कीजियो

इंदिरा नूई ने जैसा एक इंटरव्यू में कहा था कि जब एक प्रोफेशनल की जिंदगी में वो दौर आता है, जब उसका करियर लीडिरशिप रोल की ओर बढ़ता है, तो ये वही समय होता है जब एक फीमेल एंप्लॉई अपनी फैमिली प्लान कर रही होती है और फिर उसे अनचाहे मन से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं के लिए करियर की राह में आगे बढ़ने की स्पीड स्वत: कम हो जाती है। आज भी मैटरनिटी लीव पर कंपनियां और बॉस दोनों ही दिल से कितना तैयार होते हैं, ये कहना मुश्किल है पर बतौर पुरुष मुझे लगता है कि ये सब लिखना जितना आसान है, उसको इंप्लिमेंट करना उतना ही मुश्किल। क्योंकि हमारा माइंडसेट अभी इस तरह का है ही नहीं।