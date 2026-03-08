PM Kisan 22th Installment Date: पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर आया अपडेट, जानें कब होगी जारी?

सरकारी जानकारी के अनुसार, लाभार्थियों का डेटा वेरिफिकेशन और e-KYC प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही अगली किस्त का भुगतान शुरू किया जाएगा। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक जरूरी दस्तावेज या औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें इसे जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए।