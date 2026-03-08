Ahmedabad weather update: T-20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले IMD ने जारी किया अपडेट, जानें कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम

देशभर में मार्च में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। 7 मार्च को महाराष्ट्र के अकोला में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो उस दिन का सबसे अधिक तापमान था। दक्षिण हरियाणा, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि बाकी इलाकों में यह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।