US-Israel-Iran War: ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक पर नजर, अमेरिका-इजरायल लेंगे बड़ा फैसला?

इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने यूएस सेंट्रल कमांड के हवाले से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, तो अमेरिका बिना किसी झिझक के उसका जवाब देगा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, “अगर आप अमेरिकियों को मारते हैं, अगर आप कहीं भी अमेरिकियों को धमकी देते हैं, तो हम आपको बिना माफी और बिना झिझक ढूंढकर मारेंगे।” उन्होंने अपने पोस्ट के साथ 21 सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें हालिया सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी बलों की कार्रवाई के दृश्य दिखाए गए हैं।