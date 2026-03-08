मंदिर के बाथरूम में मृत पाई गई दो लड़किया, पुलिस जांच के दौरान फोन में मिला कुछ ऐसा कि…

तकनीकी टीम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्राओं ने घटना से पहले किन वेबसाइट, एप या चैट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था और उनके संपर्क में कौन लोग थे। सूरत के डिंडोली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इस मामले में आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच आने के बाद ही मौत के सही कारण की पुष्टि हो सकेगी। जांच अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या छात्राएं किसी मानसिक दबाव, निजी समस्या या अन्य परिस्थितियों से गुजर रही थीं। परिवार और कॉलेज के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।