मौत के कई दिनों बाद बहनों ने कब्र से निकलवाई भाई की लाश, हत्यारी भाभी की साजिश का ऐसे खुला राज

अदालत से अनुमति मिलने पर पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फॉरेंसिक सैंपल भी जुटाए गए। जांच रिपोर्ट में संकेत मिले कि मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान परमेश की पत्नी आशा और चंद्रप्पा ने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सोते समय तकिए से परमेश का दम घोंट दिया था। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की आगे की जांच जारी है।