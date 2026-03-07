तीन दिनों से बासी खाना परोस रही थी पत्नी, पति ने गुस्से में जमकर की पीटाई फिर…

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गुरुवार को घर में खाना परोसने के दौरान यह विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि काव्या ने वही सांभर गर्म कर के परोसा जो तीन दिन पहले बनाया गया था। इसी बात पर पति रंगास्वामी ने नाराजगी जताई और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान पति ने काव्या को अपशब्द कहे और उसके साथ मारपीट भी की। परिवार के लोगों के अनुसार बहस के बाद काव्या काफी परेशान हो गई और कुछ ही देर बाद उसने घर में रखा खेती के उपयोग में आने वाला कीटनाशक पी लिया।