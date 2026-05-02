2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘असम में बनेगी कांग्रेस सरकार’, गौरव गोगोई का बड़ा दावा, एग्जिट पोल को बताया टीवी डिबेट का मुद्दा

Assam Elections: असम चुनाव के एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि यह सिर्फ टीवी डिबेट का मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और वह कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

May 02, 2026

Congress MP Gaurav Gogoi

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Photo/ANI)

Assam Elections: विधानसभा चुनाव के बाद असम में सियासी माहौल तेज हो गया है और सभी दल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वापसी के संकेत मिलने से बहस और बयानबाजी बढ़ गई है। इसी बीच कांग्रेस ने इन अनुमानों को खारिज करते हुए अपनी जीत का दावा दोहराया है और वास्तविक जनादेश का भरोसा जताया है। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) ने एग्जिट पोल को लेकर स्पष्ट कहा कि ये केवल टीवी डिबेट के लिए होते हैं।

कांग्रेस गठबंधन को पूरा भरोसा

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, एग्जिट पोल मुख्य रूप से टेलीविजन चर्चाओं के लिए होते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण असम के लोगों द्वारा ईवीएम के जरिए दिया गया फैसला है। उनका मानना है कि असली नतीजे 4 मई को सामने आएंगे और कांग्रेस गठबंधन को पूरा भरोसा है कि जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी कुछ चिंताएं जाहिर की हैं।

स्ट्रांग रूम सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए

पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें कई उम्मीदवारों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें ईवीएम के रखरखाव और स्ट्रांग रूम सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि इन शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और सभी मुद्दों को दस्तावेज कर उचित मंचों पर उठाया जा रहा है। यह मामला चुनावी पारदर्शिता और भरोसे से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर पार्टी सजग नजर आ रही है।

जनता इस बार बदलाव चाहती है- कांग्रेस

गौरव गोगोई ने यह भी दावा किया कि असम की जनता इस बार बदलाव चाहती है और उसी भावना के साथ वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि असम बदलाव के पक्ष में जोरदार जनादेश देगा। भाजपा शायद इसे महसूस नहीं कर पाई, लेकिन इस बार लोगों ने चुपचाप परिवर्तन के लिए मतदान किया है। कांग्रेस का यह बयान संकेत देता है कि पार्टी जमीनी स्तर पर अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है और एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम की उम्मीद कर रही है।

सबकी नजर मतगणना के दिन पर टिकी

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, एग्जिट पोल अक्सर वास्तविक परिणामों से अलग भी हो सकते हैं, इसलिए सभी दल अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। असम की राजनीति में इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, जहां गठबंधन की रणनीति और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब सबकी नजर मतगणना के दिन पर टिकी है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 May 2026 11:33 am

Hindi News / National News / ‘असम में बनेगी कांग्रेस सरकार’, गौरव गोगोई का बड़ा दावा, एग्जिट पोल को बताया टीवी डिबेट का मुद्दा

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फिर बदला मौसम का मिजाज: बिहार समेत 9 राज्यों में आंधी-बारिश, 3-4 मई को IMD ने जारी किया Alert!

Heavy rain and hailstorm in Delhi NCR
राष्ट्रीय

AAP छोड़ BJP में गए संदीप पाठक पर शिकंजा, 2 FIR के बाद पंजाब पुलिस की दबिश

Sandeep pathak controversy
राष्ट्रीय

बीजेपी या कांग्रेस…असम में किसकी बनेगी सरकार? फलोदी सट्टा बाजार ने की भविष्यवाणी

Phalodi Satta Bazar prediction for Assam election results
राष्ट्रीय

‘INDIA गठबंधन के समर्थकों ने फोन हैक कर लिया’, सरकार के आपदा अलर्ट सिस्टम से एक्स पर आई रिएक्शन की बाढ़

National Disaster Alarm System Check
राष्ट्रीय

Cell Broadcast System Test: आपके फोन में भी अचानक बजी घंटी? क्या है ये सिस्टम और कब-कब भेजा जाता है ये अलर्ट?

Nationwide cell broadcast test alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.