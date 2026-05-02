‘असम में बनेगी कांग्रेस सरकार’, गौरव गोगोई का बड़ा दावा, एग्जिट पोल को बताया टीवी डिबेट का मुद्दा

Assam Elections: विधानसभा चुनाव के बाद असम में सियासी माहौल तेज हो गया है और सभी दल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वापसी के संकेत मिलने से बहस और बयानबाजी बढ़ गई है। इसी बीच कांग्रेस ने इन अनुमानों को खारिज करते हुए अपनी जीत का दावा दोहराया है और वास्तविक जनादेश का भरोसा जताया है। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) ने एग्जिट पोल को लेकर स्पष्ट कहा कि ये केवल टीवी डिबेट के लिए होते हैं।