Sukhoi crash: कुछ ही दिनों में दूल्हा बनने वाले थे पायलट अनुज, मां को अब भी नहीं है बेटे के शहीद होने की खबर

अनुज वशिष्ठ मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले थे। उनके पिता आनंद प्रकाश भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार हैं और मां अनीता देवी गृहिणी हैं। परिवार में उनका एक छोटा भाई भी है। अनुज ने अपनी शुरुआती पढाई गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय वायु सेना (IAF) ज्वाइन की और एक कुशल फाइटर पायलट के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी मंगेतर भी एक पायलट बताई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग ने शोक संदेश जारी कर कहा कि देश अपने इन बहादुर बेटों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।