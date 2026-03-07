इस राज्य में सरकार का बड़ा फैसला, दूसरा-तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25,000 रुपए

सीएम नायडू ने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में औसतन प्रजनन दर (टीएफआर) घटकर 1.5 ही रह गई है, जो जनसंख्या संतुलन के लिए आवश्यक 2.1 से बहुत नीचे है। इसमें सुधार के लिए 'पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी' की घोषणा की गई है। नायडू ने इसे 'गेम चेंजर' योजना बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भविष्य में युवाओं की कमी को दूर करना और बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी के आर्थिक बोझ को संतुलित करना है।