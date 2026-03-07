डेरा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत, 24 साल पुराने पत्रकार मर्डर मामले में कोर्ट ने किया बरी

सीबीआई अदातल ने इस मामले में राम रहीम और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2019 में विशेष अदालत ने राम रहीम के साथ-साथ कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से राम रहीम को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर राम रहीम को बरी किया है। हालांकि इस मामले में राहत मिलने के बावजूद गुरमीत राम रहीम सिंह फिलहाल जेल में ही रहेगा। उसे 2017 में दो महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी।