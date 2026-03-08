राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थल बदलने पर विवाद: एक्शन में सरकार, प.बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट

सिलीगुड़ी के बिधाननगर से कार्यक्रम स्थल बदलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। मैं भी बंगाल की बेटी हूं। अगर प्रोग्राम बिधाननगर में होता तो बेहतर होता। वहां काफी जगह है और बहुत से लोग आ सकते थे। लेकिन राज्य सरकार ने कार्यक्रम ऐसी जगह रखा, जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल था। ऐसा लगता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को कार्यक्रम में आने से रोका गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होने नहीं देना चाहते थे। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि संथाल समुदाय आगे बढ़े और मजबूत बने। मुझे नहीं पता कि राज्य प्रशासन ने वहां (बिधानगर) में मीटिंग की इजाजत क्यों नहीं दी? इस घटना पर PM मोदी ने कहा था कि ये शर्मानाक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।