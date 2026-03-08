चॉकलेट का लालच देकर 4 साल की मासूम को उठा ले गया दरिंदा, बेरहमी से उसके साथ किया रेप फिर…

शाम करीब 7 बजे बच्ची को उस इलाके में पाया गया, जिसके बाद परिवार को घटना की जानकारी हुई और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच के दौरान आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है।