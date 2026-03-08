चॉकलेट का लालच देकर 4 साल की मासूम को उठा ले गया दरिंदा, बेरहमी से उसके साथ किया रेप फिर…

कछार जिले में चार साल की बच्ची के साथ रेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)
असम के कछार जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक चार साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उठा ले गया और फिर उसके साथ बेरहमी से रेप किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। देश में बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं और ऐसे में ऐसी घटनाओं का सामने आना तनाव और अधिक बढ़ा देता है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 4 मार्च की शाम करीब 5 बजे हुई थी। जांच में सामने आया है कि 26 साल का आरोपी पीड़ित बच्ची के परिवार को पहले से जानता था। घटना के समय बच्ची घर पर अकेली खेल रही थी और परिवार के सदस्य बाहर थे। इसी दौरान आरोपी घर में घुसा और बच्ची को पास की दुकान से चॉकलेट दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। इसके बाद वह बच्ची को अपने घर ले गया और वहां उसने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी बच्ची को वहां से ले जाकर एक चाय बागान के पास छोड़कर फरार हो गया।
शाम करीब 7 बजे बच्ची को उस इलाके में पाया गया, जिसके बाद परिवार को घटना की जानकारी हुई और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच के दौरान आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज किया है। कानून के तहत उसकी अनिवार्य मेडिकल जांच भी कराई गई है। अधिकारियों के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में गुस्सा और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने और अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की है।
