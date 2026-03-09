शोरूम पर ₹1 में बिक रहा जूता, भारी बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पुलिस शोरूम के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को लाठीचार्ज करके भगा दिया। इसके बाद पुलिस ने व्यवसायी को हिरासत में लेकर शोरूम को बंद करा दिया। पुलिस ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के दुकान नहीं खोली जाएगी। पुलिस का कहना है कि शोरूम मालिक ने अधूरी जानकारी दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शोरूम मालिक ने पहले 1 रुपए में जूते देने के ऑफर की जानकारी नहीं दी। पुलिस ने पूछताछ की तो पूरा मामला समझ में आया। जब पुलिस ने शोरूम बंद करा दिया तो जूते लेने आए लोग नाराज हो गए। इसके बाद वह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। शोरूम में जूते लेने आए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विजित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों को भगा दिया। दुकान के मालिक और पुलिस ने मिलकर जूते लेने आए 3,000 से अधिक युवाओं को पीटा है।