दिल्ली में शराब तस्करी का खुलासा: 199 बोतल अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, पूर्वी जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पांडव नगर औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस टीम इलाके में गश्त और निगरानी कर रही थी। टीम में एएसआई कासिम, हेड कांस्टेबल सचिन कुमार और कांस्टेबल दिनेश शामिल थे। गश्त के दौरान पुलिस को संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 199 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।