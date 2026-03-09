कोच्चि में खड़े ईरानी युद्धपोत का वीडियो बनाने पर 2 पत्रकार समेत 3 गिरफ्तार

ईरानी नेवी के युद्धपोत IRIS लावन को तकनीकी दिक्कतों के बाद कोच्चि में डॉक किया गया था। भारत सरकार की अनुमति के बाद IRIS लावन 4 मार्च को सुरक्षित रूप से कोच्चि पोर्ट पर पहुंचा था। ईरान ने 28 फरवरी को भारत सरकार से इस युद्धपोत को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति मांगी थी। ईरान के अनुरोध पर भारत सरकार ने 1 मार्च को युद्ध को डॉक करने की अनुमति दी थी। इसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में 'रायसीना डायलॉग 2026' में जानकारी दी थी। विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (International Fleet Review) 2026 में शामिल होने वाले IRIS लावन को तकनीकि खराबी के कारण इसे कोच्चि में डॉक किया था।