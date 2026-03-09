8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Iran-Israel War: संसद में विदेश मंत्री जयशंकर कल ईरान-इजरायल युद्ध पर देंगे बयान, जानें डिटेल्स

वेस्ट एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बढ़ते तनाव पर भारत की संसद में चर्चा तेज होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर संसद में सरकार का आधिकारिक रुख रखेंगे, जबकि विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 08, 2026

S. Jaishankar,

S. Jaishankar(Image-ANI)

Iran-Israel War: वेस्ट एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत की संसद तक पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि मौजूदा संसद सत्र में यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहेगा। सरकार इस पूरे मामले पर बेहद सतर्क नजर आ रही है और अपने नेताओं को भी सोच-समझकर बोलने की सलाह दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कोई जल्दबाजी या तीखी टिप्पणी हो। यही वजह है कि पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से कहा गया है कि वे बयान देते समय संयम रखें और आधिकारिक लाइन से हटकर कुछ भी न कहें।

S. Jaishankar: संसद में बोलेंगे विदेश मंत्री


इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर संसद में भारत की स्थिति साफ करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक, वह राज्यसभा में सुबह करीब 11 बजे और लोकसभा में दोपहर 12 बजे इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। जयशंकर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि दुनिया के सभी देशों को एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में तनाव बढ़ाने के बजाय बातचीत के रास्ते से समाधान तलाशना ज्यादा जरूरी है।

भारत ने इस पूरे संकट के बीच मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया है। दरअसल, भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र बेहद अहम है। देश की बड़ी तेल जरूरतें इसी इलाके से पूरी होती हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और उनकी सुरक्षा भी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता रहती है। ऐसे में भारत किसी एक पक्ष के साथ खड़ा दिखने के बजाय संतुलित रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है।

Iran–Israel war: विपक्ष की भी तैयारी


उधर विपक्ष भी इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक 10 जनपथ में हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार से इस संकट पर स्पष्ट रुख और भारत की रणनीति को लेकर सवाल पूछ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Published on:

08 Mar 2026 11:50 pm

Hindi News / National News / Iran-Israel War: संसद में विदेश मंत्री जयशंकर कल ईरान-इजरायल युद्ध पर देंगे बयान, जानें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

T20 World Cup Final: शाबाश, टीम इंडिया! चैंपियन बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई और शेयर की अपनी मन की बात

T20 World Cup Final
राष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की आई कड़ी प्रतिक्रिया

S. Jaishankar
राष्ट्रीय

बांग्लादेश में कत्ल और भारत में एक्शन…, ‘भारत विरोधी’ नेता उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार

ushaman hadi
राष्ट्रीय

शोरूम पर ₹1 में बिक रहा जूता, भारी बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Offer to sell shoes only 1 rupee(AI Image)
राष्ट्रीय

दिल्ली में शराब तस्करी का खुलासा: 199 बोतल अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

delhi news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.