Iran-Israel War: संसद में विदेश मंत्री जयशंकर कल ईरान-इजरायल युद्ध पर देंगे बयान, जानें डिटेल्स

Iran-Israel War: वेस्ट एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत की संसद तक पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि मौजूदा संसद सत्र में यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहेगा। सरकार इस पूरे मामले पर बेहद सतर्क नजर आ रही है और अपने नेताओं को भी सोच-समझकर बोलने की सलाह दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कोई जल्दबाजी या तीखी टिप्पणी हो। यही वजह है कि पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से कहा गया है कि वे बयान देते समय संयम रखें और आधिकारिक लाइन से हटकर कुछ भी न कहें।