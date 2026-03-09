ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर पद से हटाने के प्रस्ताव पर आज हो सकती है चर्चा, विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव। (Photo - IANS)
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। संभावना है कि आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने ओम बिरला पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस समेत 118 सांसदों ने सत्र के पहले चरण के दौरान 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की मांग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर लोकसभा में बयान देने वाले हैं। रविवार को जारी लोकसभा के कामकाज की लिस्ट के मुताबिक, जयशंकर इस इलाके में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में मेंबर्स को जानकारी देंगे। जयराम ने एक्स पर लिखा कि मिनिस्टर्स के बयानों में दिक्कत यह है कि वे ऐसी जानकारी देते हैं जो पहले से पता होती है और सांसदों को सफाई मांगने या सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती।
उन्होंने कहा कि यह पता चल गया है कि विदेश मंत्री वेस्ट एशिया के हालात पर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बयान देंगे। ऐसे मिनिस्टर्स के बयानों में दिक्कत यह है कि वे पहले से पता जानकारी के अलावा बहुत कम वैल्यू देते हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि सांसदों को सफाई मांगने या सवाल पूछने का मौका नहीं दिया जाता।
कांग्रेस MP ने पोस्ट किया कि विपक्ष पूरी बहस चाहता है। 8 अप्रैल 2003 को इराक पर US के हमले पर लोकसभा में जोरदार बहस हुई थी और इसकी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। यह तब की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जो अपना राजधर्म जानते थे।
28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के जॉइंट मिलिट्री हमलों में 86 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद यह लड़ाई और तेज हो गई है। इन हमलों में जरूरी ठिकानों को निशाना बनाया गया और इस्लामिक रिपब्लिक के कई सीनियर नेता भी मारे गए। हमलों के बाद, तेहरान ने कई अरब देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस के साथ-साथ पूरे इलाके में इजरायली एसेट्स को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए।
