ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर पद से हटाने के प्रस्ताव पर आज हो सकती है चर्चा, विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की मांग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर लोकसभा में बयान देने वाले हैं। रविवार को जारी लोकसभा के कामकाज की लिस्ट के मुताबिक, जयशंकर इस इलाके में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में मेंबर्स को जानकारी देंगे। जयराम ने एक्स पर लिखा कि मिनिस्टर्स के बयानों में दिक्कत यह है कि वे ऐसी जानकारी देते हैं जो पहले से पता होती है और सांसदों को सफाई मांगने या सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती।