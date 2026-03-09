फ्लाइट में बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया पैसेंजर, क्रू मेंबर ने देखा तो…

दिल्ली से गोवा जा रही अकासा एयर (Akasa Air) की फ्लाइट QP1625 में यह घटना शनिवार को हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी यात्री की पहचान दिल्ली निवासी आशीष के रूप में हुई है, जो राष्ट्रीय राजधानी से गोवा की यात्रा कर रहा था। एयरलाइन की शिकायत के मुताबिक यात्री विमान के लैवेटरी यानी टॉयलेट के अंदर जाकर बीड़ी पी रहा था। जांच के दौरान उसके पास से एक लाइटर भी बरामद किया गया। बता दें कि विमान में किसी भी प्रकार की आग या धूम्रपान से जुड़ी वस्तु सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। अधिकारियों के अनुसार इस तरह की गतिविधि विमान में मौजूद अन्य यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।