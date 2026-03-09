Weather Update: 9, 10, 11 मार्च को इन राज्यों में गर्मी से मिलेगी राहत, तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना

राजस्थान में बीते दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। झुंझुनू का पिलानी राज्य में सबसे अधिक गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, देश की राजधानी में तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुजरात में भी हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।