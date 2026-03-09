T20 World Cup Final: शाबाश, टीम इंडिया! चैंपियन बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई और शेयर की अपनी मन की बात



भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पावरप्ले के छह ओवरों में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो पूरे टूर्नामेंट में खास लय में नहीं दिखे थे, फाइनल में पूरी तरह बदले हुए अंदाज में नजर आए। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। अपनी इस तेजतर्रार पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। इसके बाद संजू सैमसन ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शानदार पारी खेली। सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रन बनाए। हालांकि वह शतक से थोड़ा दूर रह गए, लेकिन उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी पारी में 5 चौके और 8 बड़े छक्के शामिल रहे। ईशान किशन ने भी तेजी से रन बटोरे। उन्होंने 25 गेंदों में 54 रन बनाए।