बांग्लादेश में कत्ल और भारत में एक्शन…, ‘भारत विरोधी’ नेता उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रविवार को कार्रवाई करते हुए इन दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, ये आरोपी पिछले साल दिसंबर में हुई उस्मान हादी की हत्या के बाद अवैध तरीके से भारत में घुस आए थे और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में छिपकर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों सही मौका मिलते ही वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ को इनकी मौजूदगी की सूचना मिल गई और टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को दबोच लिया। इस गिरफ्तारी के बाद सीमा पार अपराध और सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं।