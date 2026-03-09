राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की आई कड़ी प्रतिक्रिया

विदेश मंत्री से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के आदर्शों और मान-मर्यादा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक और संस्था के लिए राष्ट्रपति पद का सम्मान करना तथा उनके प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पद का राजनीतिकरण करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। मायावती ने आगे कहा कि वर्तमान राष्ट्रपति महिला होने के साथ-साथ आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसे में बंगाल दौरे के दौरान उनके साथ जो हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।