नीतीश के बेटे निशांत ने जॉइन की JDU, नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री; कार्यकर्ताओं ने लगाए बिहार का CM कैसा हो… के नारे

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड (JDU) की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद नहीं रहे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सदस्यता ग्रहण करते ही कार्यकर्ताओं ने ‘नीतीश कुमार जिंदाबाद’ और ‘बिहार का CM कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो’ के नारे लगाए।