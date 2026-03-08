लालू ने तेजस्वी को गढ़ा, मुलायम ने अखिलेश को तराशा, लेकिन नीतीश ने निशांत को… शिवानंद तिवारी ने खड़े किए सवाल

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटे निशांत की जदयू में एंट्री को लेकर पार्टी की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। जदयू ऑफिस में इसको लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जदयू कार्यकर्ता हाथी, घोड़ा और ऊंट लेकर निशांत के स्वागत में पहुंचे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को लेकर जदयू दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। निशांत के स्वागत के लिए बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक भी मोकामा से पटना पहुंचे हैं।