‘बस इसी शर्त पर मंजूर है आपका राज्य सभा जाना…’ मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार से लिया वादा

विजय चौधरी ने आगे कहा कि पार्टी और राज्य के नेता सिर्फ एक शर्त पर नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने के फैसले को मान रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम आपके फैसले को इसी शर्त पर स्वीकार करते हैं कि मार्गदर्शन आपका ही रहेगा और बिहार की सरकार आपकी बनाई नीतियों (नीतीश मॉडल) पर ही चलेगी। जनता ने 5 साल का जनादेश आपके चेहरे और नेतृत्व को दिया है, इसलिए दिल्ली में रहकर भी आपको बिहार पर पूरी नजर रखनी होगी।'