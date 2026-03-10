‘गड़बड़ किए तो पत्नी को CM बना दिए…’ नीतीश का लालू परिवार पर हमला; 1 करोड़ नौकरी और दोगुनी आय का किया वादा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच सालों में बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन और अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। पुरानी, ​​बंद मिलों को फिर से शुरू करने की भी योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा, अगले पांच सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पांच नए एक्सप्रेसवे बनाने और ग्रामीण सड़कों को बेहतर करने पर भी जोर दिया जाएगा।