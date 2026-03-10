‘सऊदी में फंसा हूं, पैसे भेजो…’ अमेरिका-ईरान तनाव को ठगों ने बनाया हथियार, दोस्त बनकर युवक को लगाया चूना

Cyber Crime: वेस्ट एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे सैन्य तनाव के बीच, साइबर क्रिमिनल खाड़ी देशों के लिए फ्लाइट कैंसिल होने की खबरों का फायदा उठाकर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना पटना में हुई, जहां जालसाजों ने सऊदी अरब में फंसे होने का नाटक करके एक युवक से 30,000 रुपये ठग लिए। खाजपुरा के रहने वाले पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालसाजों ने इस क्राइम को करने के लिए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बच चल रहे युद्ध को इमोशनल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया।