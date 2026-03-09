9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

किशनगंज

‘गौ-मांस खाओ और रोजा रखो…’ हिंदू बहू पर धर्म बदलने का दबाव; मुस्लिम पति ने परिवार से लिया लोहा, बोला- उसे काफिर…

Bihar News: बिहार के किशनगंज में प्रिया के ससुराल वाले उसे बीफ खाने और इस्लाम अपनाने के लिए परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस झगड़े में, उसका पति खुशाल अपनी पत्नी का सपोर्ट कर रहा है। 

3 min read
Google source verification

किशनगंज

image

Anand Shekhar

Mar 09, 2026

bihar news, kishanganj news

खुशाल अहमद और प्रिया घोष (सोशल मीडिया)

Bihar News:बिहार के किशनगंज जिले में एक अंतरधार्मिक विवाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसके ससुराल वाले उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहे हैं। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, उसका पति पूरे मामले में उसके साथ खड़ा दिख रहा है। पति ने सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की है, जिसमें कथित तौर पर उसकी बड़ी बहन महिला से इस्लाम अपनाने के लिए कहती हुई सुनाई दे रही है। रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

चार साल पहले हुई लव मैरिज

जानकारी के मुताबिक, किशनगंज के नवाबगंज के वार्ड नंबर 5, लोहार पट्टी रोड की रहने वाली प्रिया घोष (23) की दोस्ती चार साल पहले खुशाल अहमद (27) से हुई थी। दोनों के बीच करीब चार महीने तक लव अफेयर रहा, जिसके बाद उन्होंने 7 जुलाई 2022 को भागकर शादी कर ली। बताया जा रहा है कि लड़के का परिवार शुरू से ही इस शादी के खिलाफ था। इसके बावजूद, प्रिया शादी के बाद भी अपने पति के साथ ससुराल में रहती रही।

शादी के एक साल बाद शुरू हुआ झगड़ा

पीड़िता का आरोप है कि शादी के करीब एक साल बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रिया का कहना है कि उसे बार-बार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया और मना करने पर पीटा भी गया। झगड़े को लेकर स्थानीय स्तर पर पंचायत भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया। हालांकि, कुछ समय बाद फिर से धर्म बदलने का दबाव बनने लगा।

कॉल रिकॉर्डिंग से बढ़ा विवाद

प्रिया के पति खुशाल अहमद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे कथित तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग बताया जा रहा है। खुशाल की बड़ी बहन, खुशनुमा शेख, यह कहते हुए सुनी जा सकती है कि उनकी मां किसी काफिर के हाथ का खाना नहीं खाएंगी और अगर प्रिया इस्लाम अपना ले, तो वह उसका खाना खा लेंगी। रिकॉर्डिंग में, खुशाल की बहन अपने भाई पर दबाव डालती है, कहती है, 'तुम उसके साथ चार साल से हो, फिर भी तुम उसे इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर पाए? अगर तुम उससे प्यार करते थे, तो तुम उसे प्यार से कन्वर्ट कर सकते थे।'

वो हिंदू है और हिंदू ही रहेगी

वीडियो में, खुशाल अहमद अपनी बहन को समझाता है कि किसी का धर्म जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। वह साफ कहता है कि अगर वह चाहता, तो वह उसे पहले ही कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि वह अपनी पत्नी को उसके धर्म के साथ स्वीकार करता है।

रिकॉर्डिंग में खुशाल साफ तौर पर कहता है, 'मैं उसका धर्म कन्वर्ट नहीं करना चाहता। अगर मुझे करना होता, तो मैं पहले ही कर चुका होता। किसी को भी अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वो हिंदू है और हिंदू ही रहेगी।' खुशाल का आरोप है कि उसकी पत्नी को जानबूझकर उकसाया गया और गौ-मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे परिवार में झगड़ा हुआ।

रोजा रखने के लिए मारपीट का आरोप

प्रिया घोष ने अपनी शिकायत में कहा कि 5 मार्च को, जब वह घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी, तो उसके ससुराल वालों के कई लोग आ गए। उसने आरोप लगाया कि उसकी सास हलीमा खातून, उसके देवर अहमद रजा, महफूज रजा, उसकी ननद महासरीन फातिमा और खुशनुमा परवीन वगैरह ने उससे इस्लाम धर्म अपनाने और रमजान के महीने में रोजा रखने की मांग की।

प्रिया के मुताबिक, उससे कहा गया कि चूंकि उसकी शादी एक मुस्लिम से हुई है, इसलिए उसे उनका धर्म अपनाना होगा और रमजान के दौरान रोजा रखना होगा, नहीं तो घर छोड़ देना होगा। जब खुशाल ने बीच-बचाव किया और कहा कि प्रिया को अपने धर्म को मानने की आजादी है, तो उसके ससुराल वाले गुस्सा हो गए। उसके देवर ने खुशाल पर चाकू से हमला किया, जिससे उसका हाथ कट गया। प्रिया के सिर पर बांस के डंडे से मारा गया, जिससे फ्रैक्चर हो गया।

काफिर कह कर घर से निकाला

हमले के बाद, आरोपियों ने उन्हें काफिर कहा और जान से मारने की धमकी दी। घायल हालत में खुशाल अपनी पत्नी प्रिया को उसके माता-पिता के घर ले गया, जहां वे अभी रह रहे हैं। प्रिया को डर है कि उसके ससुराल वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रिया ने कहा कि कई बार लोकल पंचायतें हुईं, लेकिन ससुराल वालों की कट्टरता के आगे सब बेअसर रहीं।

पुलिस ने FIR दर्ज की

सदर थाने ने पीड़ित की अर्जी के आधार पर इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। सदर थाने के ऑफिसर अभिषेक कुमार रंजन ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ससुराल वालों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajya Sabha Election: ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी के सामने रखी बड़ी शर्त, क्या एडी सिंह बिगाड़ेंगे NDA का खेल?
पटना
asaduddin owaisi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

09 Mar 2026 03:46 pm

Hindi News / Bihar / Kishanganj / ‘गौ-मांस खाओ और रोजा रखो…’ हिंदू बहू पर धर्म बदलने का दबाव; मुस्लिम पति ने परिवार से लिया लोहा, बोला- उसे काफिर…

बड़ी खबरें

View All

किशनगंज

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार के फारूक ने की 10 शादियां; दहेज के लिए लड़कियों को फंसाया, फिर पीटकर घर से निकाला

bihar news
किशनगंज

भारत विरोधी साजिश की जांच तेज, किशनगंज में NIA की रेड, 2 को हिरासत में लिया

किशनगंज

सीमांचल में आर्मी कैंप को लेकर बवाल, AIMIM विधायक बोले- किसानों की जमीन पर सेना कैंप नहीं बनने देंगे​

kishanganj army camp
किशनगंज

बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

Dilip Jaiswal
किशनगंज

Bihar Chunav: तेजस्वी के ‘एक्सट्रीमिस्ट’ वाले बयान पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- वे आसमान में उड़ रहे हैं… बाबू जरा तुम…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.