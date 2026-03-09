‘गौ-मांस खाओ और रोजा रखो…’ हिंदू बहू पर धर्म बदलने का दबाव; मुस्लिम पति ने परिवार से लिया लोहा, बोला- उसे काफिर…

प्रिया के पति खुशाल अहमद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे कथित तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग बताया जा रहा है। खुशाल की बड़ी बहन, खुशनुमा शेख, यह कहते हुए सुनी जा सकती है कि उनकी मां किसी काफिर के हाथ का खाना नहीं खाएंगी और अगर प्रिया इस्लाम अपना ले, तो वह उसका खाना खा लेंगी। रिकॉर्डिंग में, खुशाल की बहन अपने भाई पर दबाव डालती है, कहती है, 'तुम उसके साथ चार साल से हो, फिर भी तुम उसे इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर पाए? अगर तुम उससे प्यार करते थे, तो तुम उसे प्यार से कन्वर्ट कर सकते थे।'