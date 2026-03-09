‘गौ-मांस खाओ और रोजा रखो…’ हिंदू बहू पर धर्म बदलने का दबाव; मुस्लिम पति ने परिवार से लिया लोहा, बोला- उसे काफिर…

खुशाल अहमद और प्रिया घोष (सोशल मीडिया)
Bihar News:बिहार के किशनगंज जिले में एक अंतरधार्मिक विवाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसके ससुराल वाले उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहे हैं। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, उसका पति पूरे मामले में उसके साथ खड़ा दिख रहा है। पति ने सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की है, जिसमें कथित तौर पर उसकी बड़ी बहन महिला से इस्लाम अपनाने के लिए कहती हुई सुनाई दे रही है। रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।
जानकारी के मुताबिक, किशनगंज के नवाबगंज के वार्ड नंबर 5, लोहार पट्टी रोड की रहने वाली प्रिया घोष (23) की दोस्ती चार साल पहले खुशाल अहमद (27) से हुई थी। दोनों के बीच करीब चार महीने तक लव अफेयर रहा, जिसके बाद उन्होंने 7 जुलाई 2022 को भागकर शादी कर ली। बताया जा रहा है कि लड़के का परिवार शुरू से ही इस शादी के खिलाफ था। इसके बावजूद, प्रिया शादी के बाद भी अपने पति के साथ ससुराल में रहती रही।
पीड़िता का आरोप है कि शादी के करीब एक साल बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रिया का कहना है कि उसे बार-बार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया और मना करने पर पीटा भी गया। झगड़े को लेकर स्थानीय स्तर पर पंचायत भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया। हालांकि, कुछ समय बाद फिर से धर्म बदलने का दबाव बनने लगा।
प्रिया के पति खुशाल अहमद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे कथित तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग बताया जा रहा है। खुशाल की बड़ी बहन, खुशनुमा शेख, यह कहते हुए सुनी जा सकती है कि उनकी मां किसी काफिर के हाथ का खाना नहीं खाएंगी और अगर प्रिया इस्लाम अपना ले, तो वह उसका खाना खा लेंगी। रिकॉर्डिंग में, खुशाल की बहन अपने भाई पर दबाव डालती है, कहती है, 'तुम उसके साथ चार साल से हो, फिर भी तुम उसे इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर पाए? अगर तुम उससे प्यार करते थे, तो तुम उसे प्यार से कन्वर्ट कर सकते थे।'
वीडियो में, खुशाल अहमद अपनी बहन को समझाता है कि किसी का धर्म जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। वह साफ कहता है कि अगर वह चाहता, तो वह उसे पहले ही कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि वह अपनी पत्नी को उसके धर्म के साथ स्वीकार करता है।
रिकॉर्डिंग में खुशाल साफ तौर पर कहता है, 'मैं उसका धर्म कन्वर्ट नहीं करना चाहता। अगर मुझे करना होता, तो मैं पहले ही कर चुका होता। किसी को भी अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वो हिंदू है और हिंदू ही रहेगी।' खुशाल का आरोप है कि उसकी पत्नी को जानबूझकर उकसाया गया और गौ-मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे परिवार में झगड़ा हुआ।
प्रिया घोष ने अपनी शिकायत में कहा कि 5 मार्च को, जब वह घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी, तो उसके ससुराल वालों के कई लोग आ गए। उसने आरोप लगाया कि उसकी सास हलीमा खातून, उसके देवर अहमद रजा, महफूज रजा, उसकी ननद महासरीन फातिमा और खुशनुमा परवीन वगैरह ने उससे इस्लाम धर्म अपनाने और रमजान के महीने में रोजा रखने की मांग की।
प्रिया के मुताबिक, उससे कहा गया कि चूंकि उसकी शादी एक मुस्लिम से हुई है, इसलिए उसे उनका धर्म अपनाना होगा और रमजान के दौरान रोजा रखना होगा, नहीं तो घर छोड़ देना होगा। जब खुशाल ने बीच-बचाव किया और कहा कि प्रिया को अपने धर्म को मानने की आजादी है, तो उसके ससुराल वाले गुस्सा हो गए। उसके देवर ने खुशाल पर चाकू से हमला किया, जिससे उसका हाथ कट गया। प्रिया के सिर पर बांस के डंडे से मारा गया, जिससे फ्रैक्चर हो गया।
हमले के बाद, आरोपियों ने उन्हें काफिर कहा और जान से मारने की धमकी दी। घायल हालत में खुशाल अपनी पत्नी प्रिया को उसके माता-पिता के घर ले गया, जहां वे अभी रह रहे हैं। प्रिया को डर है कि उसके ससुराल वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रिया ने कहा कि कई बार लोकल पंचायतें हुईं, लेकिन ससुराल वालों की कट्टरता के आगे सब बेअसर रहीं।
सदर थाने ने पीड़ित की अर्जी के आधार पर इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। सदर थाने के ऑफिसर अभिषेक कुमार रंजन ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ससुराल वालों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।
