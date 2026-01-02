भारत विरोधी साजिश की जांच तेज, किशनगंज में NIA की रेड, 2 को हिरासत में लिया

गौरतलब है कि 11 सितंबर 2025 को NIA और किशनगंज पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में PFI के पूर्व बिहार अध्यक्ष महबूब आलम नदवी को किशनगंज शहर के हलीम चौक इलाके से गिरफ्तार किया गया था। 2022 फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को लेकर दायर चार्जशीट में महबूब आलम को 19वां आरोपी बताया गया था। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों, संगठनात्मक नेटवर्क और संदिग्ध संपर्कों के बारे में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। तब से NIA किशनगंज और आसपास के इलाकों में लगातार सक्रिय है।