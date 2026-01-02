20 हजार में बिहार की लड़कियां… मंत्री के पति के बयान पर BJP भी ‘आग बबूला’, RJD-कांग्रेस ने मानसिकता पर उठाए सवाल

जानकारी के मुताबिक, गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद युवकों से शादी न होने को लेकर तंज कसा और बिहार का जिक्र करते हुए यह आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया गया। विवाद बढ़ने पर गिरधारी लाल साहू ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो वे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।