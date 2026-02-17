चार्टर प्लेन से सफर करने वाले बिहार के IAS कौन? बचाव में उतरे नीतीश के मंत्री, बोले- क्या पिछड़ों को…

अशोक चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि इस मुद्दे को उठाने वालों के राजनीतिक और सामाजिक बैकग्राउंड की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीलेश देवरे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब वे हेल्थ डिपार्टमेंट (BMSICL) में थे, तो उन्होंने 15 करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया था। मंत्री का दावा है कि वे सभी ठेकेदार एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे और उसी एक्शन का बदला लेने के लिए यह पुराना केस उठाया जा रहा है।